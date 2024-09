Maria Campai trovata morta a Viadana | fermato un 17enne conosciuto online

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024), 42 anni, è statanel giardino di una villetta a, in provincia di Mantova, dopo sette giorni di ricerche. La donna era scomparsa venerdì 20 settembre, quando si era recata nel comune lombardo con un amico per un colloquio di lavoro – così aveva detto. Poi le sue tracce si sono perse e il caso era giunto anche all’attenzione di Chi l’ha visto?. Dopo il ritrovamento del corpo, all’esterno di un rudere abbandonato, i carabinieri hannoun ragazzo di 17 anni, che si ritiene abbiaspingendola ad incontrarsi. I due avrebbero avuto un incontro intimo e, secondo gli investigatori, lui l’avrebbe in seguito uccisa per cause ancora da accertare, per poi trasportare il suo cadavere in un luogo dove difficilmente avrebbe potuto essere notato.