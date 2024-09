Maggie Smith il ricordo del cast di Downton Abbey | Una vera leggenda

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

Ci ha lasciato oggi all'età di 89 anni, straordinaria attrice britannica che ha interpretato la Professoressa Minerva McGranitt in tutti gli otto film di Harry Potter e Lady Violet Crawley nella serie ITV e nei suoi due film sequel. Proprio il dello show ha ricordato la celebre interprete sui social, e diversi colleghi hanno rilasciato dichiarazioni piene di affetto per l'attrice scomparsa. L'account ufficiale di su X ha condiviso un tributo, postando un'immagine di nel ruolo di Violet con la didascalia: «Una icona britannica. Grazie di tutto, Dame».