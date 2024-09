Il discorso di Netanyahu all’Onu | Nazioni Unite una palude antisemita

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Accoglienza gelida per Benyaminnella sala dell’Assemblea Generale dell’Onu in occasione del suo, con tante delegazioni che hanno lasciato la loro postazione, ancor prima che il premier israeliano definisse una «e una società terrapiattista anti-israeliana», le. Poi il messaggio per Hamas: «Lasciate andare gli ostaggi, quelli che sono vivi liberateli e restituite alle famiglie i resti di quelli che avete ucciso. la guerra a Gaza può finire se Hamas si arrende, depone le armi e restituisce gli ostaggi, altrimenti continueremo fino alla vittoria», ha continuato. Spazio anche per una minaccia a Teheran: «Non c’è nessun posto in Iran che Israele non possa raggiungere».