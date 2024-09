Guerriglia ultras a Genova verso due partite a porte chiuse per Genoa e Sampdoria Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024)dueper) Dopo ladell’altro giorno a, in occasione del derby di Coppa Italia tra, sono in arrivo finalmente sanzioni dure con squalifiche del campo. Dueper entrambi i club e tre trasferte vietate. Scrive ladello Sport: Almeno una partita in casa a(ma potrebbero essere due) per, oltre alle prossime tre trasferte di entrambi i club vietate ai tifosi. Si vauna sanzione esemplare dopo gli incidenti avvenuti in occasione del derby di Coppa Italia che si è giocato mercoledì sera al Ferraris: ben 36 gli agenti feriti, con prognosi fra i 7 e i 35 giorni.