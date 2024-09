Grande Fratello | nomination scontro tra Beatrice e Cesara le lacrime di Enzo Paolo e il finto matrimonio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) La puntata del giovedì del reality show ha visto unotra le due opinioniste, mentre due stelle della soap americana hanno partecipato al gioco orchestrato da Alfonso Signorini Nuovo appuntamento infrasettimanale con il: la puntata del reality show ha assegnato l'immunità alla concorrente più votata dal pubblico e ha inaugurato le primeper i candidati all'eliminazione. Questa volta, il programma ha dedicato meno attenzione alle dinamiche tra i concorrenti, concentrandosi invece sulla messa in scena deltra Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang, interpreti di Thorne e Brooke nella soap Beautiful. Le vecchie ruggini tornano a galla:controIl conduttore è entrato in scena con un Tapiro d'oro consegnatogli da Striscia la Notizia per una pubblicità controversa. Tuttavia, la serata si è