Fedez è bisessuale? Tony Effe risponde

(Di venerdì 27 settembre 2024)nei loro recenti dissing se le sono dette di santa ragione e il riccio, intervistato da Vanity Fair, ha così minimizzato l’accaduto: “È solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me“. Chi avrebbe sfruttato il gioco, secondo, sarebbe stato propriocon la pubblicazione del singolo Allucinazione Collettiva. “Post dissing io sono super tranquillo, dovreste chiedere a lui. Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l’ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica. È una gara a chi fa rime più spietate, a chi fa più male attraverso la musica.