Emma una nonna pontina decide di farsi un regalo speciale per i suoi 99 anni | un tatuaggio…

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’età è solo un numero, e chi la pensa diversamente sbaglia L’ennesima dimostrazione arriva da Latina dove la signora, di 99, ha deciso di concedersi un: un tatuaggio. Una storia, diffusa sui social dal Pagan Tattoo Art Studio di Latina, che ha commosso e intenerito tutti; per altro la signora non è al primo tatuaggio, visto che già lo scorso anno si era fatta tatuare un piccolo cuore rosso sul polso, insieme alla nipote, come omaggio al loro profondo legame. Un nuovo tatuaggio per celebrare i99Passato un anno dal primo tatuaggio,ha deciso di continuare questa tradizione. Stavolta, ha scelto di tatuarsi il numero 99, l’età che ha raggiunto con orgoglio. Accompagnata nuovamente dalla sua nipote, la signora è tornata dallo stesso tatuatore per realizzare questo nuovo simbolo sulla pelle.