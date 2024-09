Chi è il vero villain di Agatha All Along?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 27 settembre 2024) Chi è ildiAll? Al terzo episodio diAll, è ancora misteriosa l’identità delche la strega protagonista dovrà affrontare. Sappiamo che la Strada delle Streghe è piena di pericoli e minacce ma non abbiamo ancora capito, e non ci è stato detto, quale potrebbe essere il “nemico finale” contro cui si dovrà scontrareinsieme alla sua congrega. Mentre l’ultimo episodio diAllha fornito riferimenti ad altri emozionanti dettagli Marvel, lo show in sé è ancora avvolto dal mistero. È chiaro che la congrega sta percorrendo la Strada delle Streghe per ripristinare qualcosa, anche se questo qualcosa non è chiaro per ogni componente del gruppo.desidera riconquistare la sua magia viola e questa motivazione è il motore primario dell’azione.