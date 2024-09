Castelferretti il sopralluogo dopo l’alluvione | com’è oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024)di Falconara (Ancona), 27 settembre 2024 – Il presidente della Regione e Commissario alFrancesco Acquaroli, insieme al sindaco Stefania Signorini, questo pomeriggio ha effettuato un primodi Falconara, una delle zone più colpite dal maltempo che il 18 e il 19 settembre ha interessato la zona collinare e le diverse province. “Rappresenteremo al Governo, alla Protezione civile e al Ministro Musumeci questa situazione per risolvere le criticità che derivano dal dissesto idrogeologico e soprattutto dalle precipitazioni abbondanti, di un’entità molto corposa e su un territorio particolarmente fragile che già in passato aveva avuto problemi simili, come testimoniano gli abitanti di queste zone. Occorre agire subito affinché si possa mettere in sicurezza tutta la zona.