Canale 5 | Io Canto al mercoledì Endless Love contro Don Matteo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Piccole manovre in quel di5. Ad ottobre assistiamo ad un rimescolamento della programmazione in prima serata. A cominciare dal ritorno di IoGeneration. Palinsesti prima serata5 ad ottobre IoGeneration dal 9 ottobre con Lola Ponce La partenza della seconda edizione dello show di Gerry Scotti, che potrà contare sulla presenza della new entry Lola Ponce come capo squadra (Iva Zanicchi si accomoda in giuria), è fissata per9 ottobre. Domani partono le registrazioni. Stop ai raddoppi del Grande Fratello.al giovedì Al giovedì, dal 10 ottobre, si sposta. Sarà proprio la “turcata” del pomeriggio, promossa in prime time, a sfidare la proposta più temibile della concorrenza: Don. Le avventure di Raoul Bova e Nino Frassica sono attese a partire dal 17 ottobre (il 10 c’è una partita dell’Italia).