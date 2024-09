Belen Rodriguez storia finita con Angelo Galvano? La showgirl è tornata single! l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lo scorso giugnoè uscita allo scoperto conEdoardo, un ingegnere siciliano di 34 anni. Archiviata la relazione con Elio Lorenzoni, la conduttrice si è legata all’ingegnere esperto di tecnologie sostenibili, con il quale si è recata a Disneyland Paris insieme alla famiglia. In più, la coppia ha trascorso un weekend in Sardegna insieme ai figli di lei, Santiago (nato dal matrimonio con Stefano De Martino) e Luna Marì (frutto dell’amore con Antonino Spinalbese). Il ragazzo è stato descritto come “affettuoso, divertito e appassionato” nonché “gentile con i ragazzi”. Stando a quanto rivelato dagli amici di, quest’ultima avrebbe persino confessato di essersi innamorata e di avere finalmente trovato la persona giusta.