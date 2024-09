Barca a vela si capovolge | salvati padre e figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’uscita indiper una bella giornata in mare poteva trasformarsi in tragedia. A dare comunicazione del salvataggio è stata la Capitaneria di porto che è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri quando un’imzione asi è rovesciata al largo di Montemarciano. Sono stati attimi di paura per un bambino di 12 anni e suoche si trovavano a bordo, ma che fortunatamente non sono rimasti feriti. Lasi è rovesciata a causa delle forti raffiche di vento che hanno imperversato sulla costa per tutto il pomeriggio di ieri. Immediato l’allarme alla Guardia Costiera che ha subito provveduto ad uscire ed effettuare un intervento per recuperare sia gli uomini in mare che l’imzione. L’attività di soccorso attivata al largo di Montemarciano è stata condotta congiuntamente sia dalla Guardia Costiera di Ancona che da un mezzo dei Vigili del Fuoco.