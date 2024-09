WTA Pechino 2024 risultati 26 settembre | Tauson si regala Paolini Cocciaretto sfiderà Mertens Avanza Osorio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) In attesa dell’entrata in scena delle teste di serie, si completa il primo turno con i match della parte alta del tabellone di singolare femminile del China Opendi tennis, torneo combined di categoria WTA 1000 in corso a, in Cina: in casa Italia successo dell’unica azzurra in campo, Elisabetta, che rimonta l’australiana Arina Rodionova e vince per 4-6 6-4 6-3.incrocerà al secondo turno la belga Elise, numero 24 del seeding, mentre conosce la propria avversaria anche Jasmine, accreditata della terza testa di serie, che affronterà la danese Clara, vittoriosa a sua volta in rimonta sulla britannica Harriet Dart, sconfitta con lo score di 5-7 6-4 6-1. Entrambe le azzurre disputeranno il match valido per il secondo turno sabato prossimo.