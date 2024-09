Vittorio Sgarbi prosciolto | nessun reato fiscale nell’acquisto del quadro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) Negli ultimi giorni, si è concluso uno dei casi più seguiti riguardanti, noto critico d’arte e sottosegretario alla cultura. Ecco com’è è andata a finire la vicenda giuridica. Il Tribunale di Roma ha deciso di proscioglieredalle accuse di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in relazione all’acquisto di uncomprato all’asta. L’accusa, nata mesi fa, riguardava presunte irregolarità fiscali legate all’acquisto dell’opera, ma il giudice ha stabilito che ‘il fatto non sussiste’, chiudendo la vicenda con l’assoluzione completa dell’imputato., foto Ansa – VelvetMagLe accuse controLa vicenda ha avuto origine da un’indagine in cuiera accusato di aver compiuto manovre fraudolente per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute all’acquisto di un’opera d’arte.