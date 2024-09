Tutti gli usi possibili del sapone di Marsiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildiè uno di quei prodotti che, più volte, ci siamo sentiti consigliare, in alcune situazioni della nostra quotidianità. Lo vediamo utilizzato dai genitori, lo abbiamo sentito nominare in numerose e diverse circostanze, proprio perché sono vari e diversi gli usiprevisti. Ecco gli utilizzi più noti. Li sapevate? Rigenera e purifica il viso e il corpo Ildiè consigliato proprio per la sua azione battericida e antisettica. Per la pelle è molto utile anche per la sua qualità emolliente e lenitiva. Per casi di pelle delicata, viene spesso indicato proprio perché non aggressivo e in grado di donare sollievo in casi di acne o eczemi. Inoltre, siccome è composto da oli vegetali, non ha limitazioni e può essere utilizzato per l’igiene del proprio corpo.