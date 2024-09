The Last of Us 2 | il teaser trailer italiano della seconda stagione anticipa grandi sconvolgimenti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per tutti i fan del videogioco o per chi si è appassionato alle vicende di Joel ed Ellie nella prima, è stato rilasciato a gran sorpresa ildi Theof Us. I nuovi episodi saranno ricchi di tensione ed emozioni contrastanti, dal dolore alla passione, e lo possiamo notare in questo assaggio. La trasposizione del gioco di Naughty Dog con Pedro Pascal e Bella Ramsey arriverà in streaming su Sky e Now nel 2025. All’interno delpossiamo notare la malinconia negli occhi di Joel per qualcosa che lo ha evidentemente allontanato da Ellie. Mentre parla con un nuovo personaggio, interpretato da Catherine O’Hara, che lo incalza per sapere che cosa è successo e cosa ha fatto per meritarsi un simile trattamento, vediamo il protagonista soffrire in silenzio e trattenendo le lacrime.