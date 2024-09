Terribile incidente nella località turistica italiana bus contro furgone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Paura sull’isola di Ischia a causa di un bruttostradale in cui sono rimasti coinvolti un bus Eav e unporter che trasportava la frutta. Sul luogo delsinistro sono intervenuti gli operatori del 118, le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine di servizio sull’Isola campana. A seguito dello schianto tra i due mezzi, diverse persone sono rimaste ferite. Uno di questo è in condizioni serissime ed è stato trasportato in codice rosso in ambulanza presso l’Ospedale Anna Rizzoli. Come detto, l’impatto tra ile l’autobus è stato molto violento. Così violento che la cabina delsi è accartocciata e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo dai rottami e portarlo in salvo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. “Suo figlio ha avuto un”.