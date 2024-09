Sequestrato e preso a calci e pugni Quattro a processo per rapina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) ARGENTA Lesioni aggravate e sequestro di persona: queste le accuse nei confronti dicittadini pachistani che sono finiti adavanti al Tribunale di Ferrara. Di età compresa tra 31 e 28, sono accusati a vario titolo per avere partecipato a quella che viene rappresentata come una sorta di spedizione punitiva. Ad aprile del 2021, infatti, iin concorso attiravano la parte offesa, un connazionale, in strada con la scusa di un chiarimento in merito a una precedente discussione. Una volta raggiunta la stradina di campagna in tre gli strappavano il telefono cellulare per poi sbatterlo a terra. Non solo. Una volta distrutto il telefonino, i tre stranieri avrebbero cominciato a picchiare la vittima con, anche utilizzando alcuni bastoni, almeno stando alla denuncia poi sporta dalla vittima ai carabinieri della Compagnia di Portomaggiore.