Samsung Galaxy S24 FE | cosa aspettarsi dal nuovo smartphone

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) IlS24 FE, uno dei modelli più attesi per gli appassionati di, si appresta a fare il suo debutto sul mercato. Questo dispositivo, che fa parte della serie “Fan Edition”, rappresenta una versione più accessibile dei top di gamma della casa coreana, offrendo molte delle funzionalità premium a un prezzo inferiore. Tuttavia, quest’anno ci sono state segnalazioni di un possibile aumento dei prezzi rispetto ai modelli precedenti, come ilS23 FE. Scopriamo insieme le principali novità e caratteristiche deldispositivo.S24 FE, foto Ansa – VelvetMagDesign e display IlS24 FE sarà disponibile in quattro colorazioni, offrendo un’ampia scelta tra cui optare: bianco, nero, verde e lavanda. Il design riprende le linee classiche dei modelliS, con un corpo elegante e raffinato.