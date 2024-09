Ricostruzione lo strappo di Faenza | Interventi senza autorizzazione? A Cesena il piano è già delineato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "La situazione diè difficilissima, il fiume ha rotto l’argine e la città ha subito enormi danni per la seconda volta in meno di due anni. Fortunatamente per noi, il caso dinon è paragonabile a quello, ma comprendo comunque lo stato d’animo col quale il sindaco Massimo Isola sta vivendo queste ore". La riflessione di Enzo Lattuca, primo cittadino di, arriva il giorno dopo le dichiarazioni del ‘collega’ faentino che ha annunciato di voler avviare glidiin deroga,aver incamerato prima le necessarie autorizzazioni. "– analizza Lattuca – sta vivendo altri giorni drammatici ed è facile immaginare lo stato d’animo di una comunità che continua a temere per la sua sicurezza. Astiamo lavorando secondo una tabella di marcia ben delineata, dando seguito ai nostri progetti e investendo le risorse che abbiamo a disposizione.