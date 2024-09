Referendum cittadinanza Ronzulli | Io sono per il No ne discuteremo dentro Fi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 26 settembre 2024) ROMA – “sulla? Dobbiamo confrontarci, io personalmente votero’ no. Ile’ sempre uno strumento di grande coinvolgimento dei cittadini, gusto che i cittadini si esprimano. Io personalmenteper il no, il partito e la maggioranza ne discuteranno”. E’ quanto ha dichiarato la vice presidente del Senato Licia(foto), esponente di Forza Italia, prima di entrare alla riunione per la legge sulla. Concedere lacon lo Ius Scholae, dopo un ciclo scolastico decennale, anche ai minori non nati in Italia, figli di immigrati regolari: questa “estensione è da prendere in considerazione” nella proposta di legge che Forza Italia sta preparando da “presentare agli alleati a breve”.