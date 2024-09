Ok del Consiglio comunale all’intesa con la proprietà | l’area ex Consorzio rinascerà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sempre più vicina la sistemazione del“ex-“ di Guardamiglio. Se ne è parlato lunedì sera, nell’ultimo. In aula c’è stata l’approvazione del Documento Unico di Programmazione, "che l’amministrazione del sindaco Giancarlo Rossetti (nella foto) ha modificato solo nelle sue linee generali e che si propone di emendare nei prossimi mesi, in accordo con i propri progetti e la sottoscrizione di una nuova convenzione con altri comuni del Lodigiano per la condivisione del segretario– precisano gli amministratori –. Uno dei punti, invece, avrà un impatto più immediatamente visibile ai cittadini di Guardamiglio: la sottoscrizione della convenzione urbanistica per la sistemazione del“ex-“, all’ingresso del paese, in via Roma".