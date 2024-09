Luna Rossa-Ineos 1-1 nella finale di LV Cup

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI -Britannia sono sull'1-1 dopo due regate nel mare antistante Barcellonadella Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione italiana ha vinto nettamente la prima difficile regata, condotta sempre al comando, in un mare agitato da un vento molto forte.Britannia ha vinto la seconda regata, pareggiando i conti. Domani giornata di riposo.Britannia torneranno in acqua per altri due match race sabato prossimo. Si gareggia al meglio dei 13 match race: il primo team che arriverà a sette successi vincerà la manifestazione riservata agli sfidanti e otterrà il pass per la 37esima Coppa America. Ad attendere la vincente di questo confrontoprestigiosa e storica competizione velica c'è il defender, ovvero il Team Emirates New Zealand. In programma oggi le prime due regate fra l'AC75 italiana e l'imbarcazione inglese. -