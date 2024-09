Linea Verde a Salerno la città un modello sostenibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata accolta con grande affetto dai residenti del rione Fornelle, la presenza della troupe di Rai 3 per la trasmissioneche ha portato la conduttrice Elisa Isoardi all’interno del quartiere di, che ha attirato l’attenzione degli autori della trasmissione per il progetto sulla raccolta differenziata promosso conPulita e che ha portato a dipingere i bidoni oltre che agli ormai famosi murales poetici. Le riprese hanno interessato anche altre zone dellaper registrare la puntata tra l’entusiasmo dei residenti . La popolare trasmissione di Rai Uno sta realizzando una approfondimento suche andrà in onda sabato prossimo 5 ottobre. Stamani il sindaco diha accolto a Palazzo dila troupe con le conduttrici Roberta Caradonna ed Elisa Isoardi.