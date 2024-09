Libano bombe di Israele in tutto il Sud | 81 morti in 24 ore più di 700 in 3 giorni Guterres Onu | Paese sull’orlo del baratro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Benjamin Netanyahu è già in volo verso New York, ma le centinaia dicausate in pochidall’offensiva israeliana inhanno finalmente fatto svegliare la diplomazia occidentale. Da ieri gli Stati Uniti, con l’aiuto degli alleati europei, lavorano per arrivare a una rapida tregua, seppur temporanea, trae Hezbollah. Ma in Medio Oriente si continua a morire: il ministero della Salute libanese ha comunicato che nelle ultime 24 oreha ucciso 81 persone e ne ha ferite 403, portando il numero dellea superare le 700in 72 ore di raid. Numeri spaventosi che assomigliano molto a quelli registrati all’inizio della guerra a Gaza. Basti pensare che nell’ultima guerra del, quella del 2006, in un mese furono uccise 1.200 persone.