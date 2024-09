La Vis cambia volto a Campobasso Stellone vara un ampio turn over

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le tinte forti del recente passato riverberano su-Vis di oggi. L’ultima volta, sei anni e mezzo fa, fu l’1-2 del Benelli propiziato dallo sciagurato Collu di Cagliari, poi assurto agli onori di A e B. Quel ko condito di rigori ed espulsioni contro, sarebbe costato la promozione, senza il successivo harakiri del Matelica. L’ultima volta in Molise, stessa stagione, fu invece l’1-2 vissino firmato Olcese e Cruz. Resta l’unica vittoria in 6 trasferte al "Nuovo Romagnoli", oggi "Molinari". Stasera la storia la aggiornano le squadre di Braglia e, tecnici tra i più titolati. "Grandissimo allenatore – dice il vissino del collega – alla guida di una squadra costruita per i playoff, che vanta la seconda miglior difesa, possiede ottimo palleggio e attacca con tanti uomini. E che fin qui ha raccolto meno di quanto meritato".