La Scommessa vincente del 26 settembre | giochiamo vinciamo!

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 26 settembre 2024) Benvenuti a Ladi PronosticiPremium.com, il podcast dove ogni giorno analizziamo le migliori partite per le vostre scommesse. Oggi vi presentiamo una selezione di sei match, provenienti da Coppa Italia ed Europa League, per creare una schedina dal potenziale elevato. Questa proposta è pensata per chi cerca il “colpo grosso”, ma può essere adattata anche per sistemi che prevedano margini di errore o per chi desidera scommettere in modo più sicuro. Buona fortuna e ricordate sempre di giocare responsabilmente! 1? Monza vs. Brescia – Coppa Italia Data: 262024, 18:30 In questa sfida di Coppa Italia, il Monza affronta il Brescia. Nonostante il Brescia sia una squadra di valore, il Monza è in un buon momento e gioca in casa, il che gli conferisce un vantaggio importante. Il pronostico selezionato è che la squadra di casa vinca almeno un tempo.