Istat fiducia di consumatori e imprese in aumento a settembre | recuperano i servizi

(Di giovedì 26 settembre 2024) In risalita gli indicatorisulladeie le. Secondo l’indagine dell’Ente di statistica, asi è registrato un clima di maggiore ottimismo nelle due categorie, con una crescita degli indici rispettivamente da 96,1 a 98,3 per i primi e da 94,7 a 95,7 per le seconde. LadeiPrendendo in considerazione i, l’ha evidenziato nell’ultimo mese un diffuso miglioramento delle opinioni, soprattutto quelle sulla situazione personale e corrente: il clima economico aumenta da 102,3 a 103,9, il clima personale cresce da 93,8 a 96,3, quello corrente sale da 96,3 a 99,0 e quello futuro passa da 95,7 a 97,4. In generale, tutte le variabili che costituiscono l’indice ditra le persone fanno segnare un miglioramento, fatta eccezione per i numeri attesi sulla disoccupazione, che registrano invece un calo.