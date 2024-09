Investimento mortale tragedia sui binari di Maccarese

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) Fiumicino, 26 settembre 2024 – Questa mattina unasi è consumata sulla linea Fl5 Civitavecchia-Roma: una persona, investita dal treno suidi, è morta. L’episodio ha causato la sospensione immediata della circolazione ferroviaria. A causa di ciò, i treni hanno subito forti rallentamenti e interruzioni. La situazione ha creato disagi per i pendolari e i viaggiatori, costretti ad attendere aggiornamenti e ripristini del servizio. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione, avviando accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. La circolazione ferroviaria ha ripreso parzialmente attorno alle 9:00, sebbene con notevoli ritardi, per poi riprendere regolarmente intorno alle 12. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.