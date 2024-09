In Italia arriva Ulé la novità in campo skincare presentata da Shiseido

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grande fermento in: gli appassionati di beauty potranno provare ladel brand Ulè anche in. Questo grazie a, che si occuperà di distribuire i prodotti del brand derivati da un’agricoltura sostenibile e verticale. Si tratta di un marchio fondato da Lindsay Azpitarte nel 2022, come progetto intra-imprenditoriale all’interno del gruppo. Si occupa di protocolli eco-consapevoli, puntando sulla qualità superiore dei suoi ingredienti. Questo grazie a un rigoroso processo di coltivazione, raccolta ed estrazione. Inoltre, laè nella formulazione del suo componente esclusivo ‘Estratto pure Botany’, in corso di brevetto. La formula di ogni trattamento combina a questo estratto potenti principi attivi come vitamina C, acido ialuronico, prebiotici e peptidi, per offrire prodotti altamente performanti e straordinari benefici