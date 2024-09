Il Napoli di Conte parla Caressa E in campionato…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Hato anche delFabio, noto telecronista e giornalista di Sky Sport, sul suo canale YouTube. Di seguito le sue dichiarazioni. “Lukaku è, o almeno sembra, un ragazzo molto sensibile, ha bisogno di sentirsi amato, circondato di affetto e circondato appunto di fiducia. Ha una fiducia estrema in, la cosa è del tutto reciproca, e già si vede secondo me un Lukaku diverso. Lukaku non è un caso ha avuto il miglior anno della sua carriera sicuramente con Antonioe credo possa ripetersi”. La strada del“Io credo che ilsia sulla strada giusta. Adesso, è il primo anno di Antonio e possono succedere tante cose, però ricordatevi che Antonio se non arriva primo, arriva secondo o al massimo terzo. Ma quella sarà la posizione delsecondo me: primi tre.