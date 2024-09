Il Gambero Rosso premia i migliori bar d’Italia | cinque sono a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Se non è un record, poco ci manca: secondo gli esperti deldei dodicibar della Lombardiain provincia di. “La Pasqualina” di Almenno San Bartolomeo, “Morlacchi” di Zanica, il “Caffè Cavour 1880 di”, la “In Croissanteria Lab” di Carobbio degli Angeli e il “Marelet” di Treviglio siinfatti aggiudicati l’ambito riconoscimento dei “Tre Chicchi” e delle “Tre Tazzine”, il massimo punteggio disponibile, assegnato dagli esperti della nuova Guida Bardel. Per “La Pasqualina” e “Morlacchi”, l’edizione 2025 del volume c’è addirittura un premio in più: i due locali infatti non solo si confermano nell’Olimpo dei bar, ma conquistano addirittura – quasi fossero un top club calcistico – una simbolica stella al valore, cucendola virtualmente al petto per aver conservato il vertice per dieci anni consecutivi.