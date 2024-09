Honda X-ADV 750 | SUV a due ruote che conquista

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) IlX-ADV 750 ha rivoluzionato il mercato motociclistico con la sua capacità di combinare le caratteristiche di uno scooter con quelle di una moto da enduro. Nato come un progetto ambizioso, l’X-ADV 750 è oggi considerato un vero e proprio SUV a due, capace di affrontare con disinvoltura sia i percorsi cittadini che i terreni più impegnativi., foto Ansa – VelvetMagInnovazioni del modello 2025ha recentemente presentato il nuovoX-ADV 2025, che introduce una serie di aggiornamenti progettati per migliorare ulteriormente le prestazioni e il comfort del veicolo. Tra le principali novità, spiccano le nuove luci cornering, progettate per offrire una visibilità ottimale anche nelle curve più strette. Questa tecnologia aumenta la sicurezza del pilota, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.