Genoa | Messias non ci sarà contro la Juventus out anche Ekuban

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Subito in campo il, che dopo l’amarezza per la sconfitta ai rigori e l’eliminazione dalla Coppa Italia nel derbyla Sampdoria, ora torna a pensare al campionato. Sabato al Ferraris arriva infatti la, sfida già di per sé difficile ma da affrontarecon alcune assenze molto pesanti. Oggi il gruppo si è diviso tra chi è sceso in campo ieri ed ha quindi sostenuto una seduta defaticante e tutti gli altri che si sono allenati regolarmente. Malinovskyi edsono sicuramente out, mentre la possibilità cheriesca a recuperare dall’affaticamento al polpaccio che lo ha fermato nei giorni scorsi proprio quando stava rientrando da un altro infortunio muscolare sono ridotte al minimo,tenendo conto della storia clinica del giocatore brasiliano che spesso si è dovuto fermare proprio per noie muscolari.