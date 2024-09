Divorzio fra Comuni ci sono anche i libri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Galeotto fu il libro. Anzi i. Il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla è stato condannato dal giudice del tribunale di Lecco Mirco Lombardi a restituire 1.545al collega de La Valletta Brianza Marco Panzeri.parte dei volumi di quella che era la biblioteca dell’Unione deidella Valletta, di cui faceva parteSanta Maria, prima delvoluto proprio dal sindaco di Santa Maria. Untutt’altro che consensuale e sereno, perché sfociato in carte bollate, denunce, udienze e sentenze su conti in sospeso e patrimonio da suddividere. Tra gli oggetti del contendere appunto pure i 1.545che appartengono alla Valletta, ma che per ripicca il primo cittadino di Santa Maria non voluto restituire, tanto da rendere necessario il pronunciamento di un magistrato.