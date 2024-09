Digitale e innovazione così l’Italia può vincere la sfida per la formazione del futuro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) In un mondo che cambia alla velocità della luce e che viva sulla sua pelle l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, serve unaaltrettanto scattante e al passo coi tempi. Pena, la perdita di senso dello stesso sistema dell’istruzione. E il primo passo per mettersi in pari è una solida coscienza. Di questo, ma non solo, si è parlato nel corso del dibattito attorno al volume “Università del: Competenze, accessibilità e”, organizzato presso il Centro studi americani da Formiche. Un dibattito per esplorare i principali temi che stanno ridefinendo il panorama dell’istruzione superiore in Italia e nel mondo. Gli autori, esperti provenienti da diverse discipline, hanno analizzato l’impatto delsull’insegnamento, l’apprendimento permanente e il ruolo strategico dell’e-learning.