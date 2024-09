Dall' inizio dell' anno sono 69 i suicidi avvenuti nelle carceri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI -69 le persone detenute cheal 23 settembre sisuicidate in carcere (due all'esterno'istituto), il 38% in più rispetto alle 50o stesso periodoscorso. È quanto emerge'ultimo report curato dal Garante nazionale dei dirittie persone privatea libertà personale. Dei 69di quest', 67 erano uomini e due donne: 37 gli italiani (il 54%) e 32 gli stranieri (il 46%), provenienti da 15 diversi Paesi. Le fasce d'età più rappresentatequelle tra i 26 e i 39 anni (31 persone) e tra i 40 e i 55 anni (19); le restanti si distribuisconoclassi 18-25 anni (7 persone), 56-69 anni (11) e ultrasettantenni (una). L'età media di chi si è tolto la vita in carcere è di circa 40 anni.