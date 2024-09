Coppa Italia il Napoli sfiderà la Lazio | dove e quando si giocherà il match

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024)-Palermo 5-0, azzurri agli ottavi di finale di: Conte troverà di fronte ladi Marco Baroni. Ildi Antonio Conte vince e convince al Maradona contro il Palermo. I partenopei sono riusciti, nonostante il consistente turnover, ad imporsi immediatamente sule per il contributo del Palermo, troppo fragile in fase difensiva, e per l’arrembante atteggiamento degli esterni del. Cyril Ngonge ha messo a segno la prima doppietta con la maglia dele si è preso i complimenti dal proprio allenatore. L’ex Hellas Verona ha saputo sfruttare i 57 minuti a disposizione e la sua prova potrebbe rilanciarlo nelle gerarchie. Dall’altro lato, anche David Neres ha saputo sfruttare l’occasione: ennesimo assist messo a referto e primo gol con il