Come vedere la sfida tra Luna Rossa e Ineos per arrivare a giocare l’America’s Cup

(Di giovedì 26 settembre 2024) Inizia la fase finale della Louis Vuitton Cup:controBritannia Giovedì 26 settembre, avrà inizio a Barcellona l’attesissima fase finale della Louis Vuitton Cup. Questo emozionante evento vedràPrada Pirelli dall’Italia affrontareBritannia dal Regno Unito. Il vincitore di questa prestigiosa regata velica otterrà il diritto dire Emirates Team New Zealand, i campioni in carica, nella 37a America’s Cup. Nelle semifinali,ha superato American Magic con una vittoria per 5-3, mentreBritannia ha eliminato Alinghi con un punteggio di 5-2. La finale consisterà in una serie di 13 gare, con il primo team che si assicura sette vittorie che accederà all’evento finale. Questo incontro è una rivincita della finale della Louis Vuitton Cup di tre anni fa, doveha dominato con una vittoria per 7-1 suBritannia.