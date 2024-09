Chloé riconferma l’estetica boho per la P E 2025

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ad aprire la terza giornata della Paris fashion week è la sfilata primavera estatedi. Ispirazione Una collezione in cui riecheggia la femminilità libera e bohémien che rappresenta la storia e l’essenza del brand. Parte da qui la direttrice creativa Chemena Kamali e riporta in collezione le vibe tipiche degli anni ‘70. Gli abiti Da un lato abiti ampi e fluttuanti, dall’altro jeans a zampa e zeppe Seventies. L’ariosa fluidità della Maison ha la sua parte di pezzi, uno più desiderabile dell’altro: slip dress, pantaloni, gonne e shorts tutti impreziositi da volant, plissé, trasparenze. Per le fantasie, Kamali recupera delle stampe floreali del 1977 per creare romantici abiti balloon, alternati a lingerie di pizzo candido e a jeans dalla vita alta indossati con una semplice canotta.