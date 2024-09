ATP Pechino Sinner impiega un set per carburare poi non lascia scampo a Jarry in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un primo set di assestamento, poi Janniksi scatena e si qualifica per il secondo turno dell’ATP 500 di. L’altoatesino ha sconfitto in tre set inil cileno Nicolascon il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco. Il numero uno del mondo affronterà ora il vincente del match tra lo svizzero Stan Wawrinka ed il russo Roman Safiullin, che è subentrato come lucky loser al ritirato Jan-Lennard Struff. Una partita che ha vistoconquistare l’82% dei punti con la prima di servizio. Il numero uno del mondo ha concluso con quindici vincenti e undici errori non forzati. Dall’altra parte anon sono bastati 12 ace e 27 vincenti, commettendo addirittura 46 errori non forzati. Inizio di partita dove si segue l’andamento dei turni di servizio.