Anna Castiglia | Il mio album è un invito ad amarsi

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Un titolo che è una dichiarazione d’intenti, un mantra, una scoprirsi e adin un mondo che spesso ci spinge a cercare l’approvazione altrui. Con ‘Mi piace’,è finalmente pronta con il suo primoche uscirà domani: 12 storie di nostalgia, amore, resistenza e fede. “È qualcosa che sto ancora cercando di capire”, confessa l’artista all’Adnkronos. “Mi ripeto di piacermi senza dover compiacere gli altri, ma non è facile. Cado spesso in quella dinamica. La canzone, e l’stesso, è un promemoria. Per questo l’ho messa all’inizio, come titolo, e anche all’inizio dei live. È una piacermi”, racconta. L’, racconta, “è una raccolta di canzoni scritte negli ultimi cinque anni, senza commissioni e l’idea iniziale di un progetto unitario. Questo ha favorito la libertà creativa.