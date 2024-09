Una demo per Metaphor | ReFantazio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oggi, il direttore di Studio Zero Katsura Hashino ha annunciato all’evento di lancio dia Tokyo, in Giappone, durante la settimana del Tokyo Game Show (TGS), che il Prologodell’attesissimo GDR fantasy di Atlusè ora disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme. Nel Prologo, i giocatori potranno vivere parte della storia iniziale, esplorare alcuni elementi sociali e scoprire la città, iniziando così la loro avventura prima dell’uscita dell’11 ottobre. I progressi dellaverranno trasferiti alla versione completa: così facendo, i giocatori potranno iniziare in anticipo le loro avventure nel Regno Unito di Euchronia. Il Prologoinclude: L’inizio del viaggio per spezzare la maledizione del principe. I primi quattro dungeon. La possibilità di sbloccare sette delle oltre 40 classi chiamate “archetipi”.