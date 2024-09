Ultime Notizie Roma del 25-09-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ondata di maltempo in Toscana dove le piogge colpiscono in particolare in Pisana Livornese Sono in corso le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del Torrente sterza Montecatini Val di Cecina rendono noto i vigili del fuoco spiegando che padremadre nonno turisti stranieri sono stati tratti in salvo dal tetto delle loro case impegnati sommozzatori cinofili gravida neanche a Castagneto in provincia di Livorno Colpita da forti piogge nella notte sono completamente frastornato non ho ancora realizzato cosa sia successo e soprattutto non so più chi ho conosciuto Chiara Chiara queste le parole dell’ex fidanzato di Chiara diffuse per voce dal suo avvocato e pubblicate nella Gazzetta di Parma la ventunenne di Vignale di Traversetolo ai ...