Strage famigliare a Nuoro 4 morti e 3 feriti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un operaio forestale di– Roberto Gleboni – ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, uccidendo la moglie – Giusi Massetti, 43 anni –, la figlia Martina di 26 anni e il figlio più piccolo, Francesco, di 8 anni, per il quale dopo il ricovero al San Francesco, è stata dichiarata la morte cerebrale. Raggiunti dalle pallottole anche un altro figlio dell’uomo e un vicino, intervenuto dopo aver udito gli spari. Il secondo, Paolo Sanna, è in fin di vita. Sotto choc, ma non grave, il primo. Sarebbe poi andato nell’abitazione della madre sparandole contro e ferendola gravemente alla testa, e alla fine si è tolto la vita. Laè cominciata nell’appartamento dove l’uomo viveva con la famiglia, in via Gonario Pinna, al termine di una lite.