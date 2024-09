Referendum cittadinanza | Toscana in prima linea quorum boom

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)indi 500mila firme raggiunto e ampiamente superato con largo anticipo rispetto alla scadenza del 30 settembre per firmare. Con undi firme in pochissimi giorni per chiedere in sostanza di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza nel territorio della Repubblica italiana necessario per ottenere la. Oltre alla residenza ininterrotta in Italia resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza.incol numero di firme che ha permesso di raggiungere ilconnegli ultimi giorni per ilcon un comitato promotore promosso da Più Europa e sostenuto dai partiti Possibile, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista e da numerose associazioni.