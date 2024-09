Potere d’acquisto in calo causa inflazione la vita dopo la pensione è sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel corso di un quadriennio caratterizzato da un aumento dei prezzi compreso tra il 15 e il 17%, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti sono cresciute solo del 6,8%. Questo mette in evidenza la reale perdita disubita dagli italiani, nonostante alcuni modesti incrementi dei salari nominali che a fine 2023 hanno finalmente cominciato a superare in termini di crescita il costo della. È quanto emerge dal report dell’Inps, lanciando un allarme suldegli italiani: al notevole recupero occupazionale, sia in termini di unità che di intensità di lavoro, “non è corrisposto un incremento dei redditi e delle retribuzioni tale da compensare pienamente la perdita diconseguente alla recrudescenza del fenomeno inflattivo”, secondo l’Istituto.