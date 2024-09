Pisa battuto 1-0 Cesena agli ottavi di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(ITALPRESS) – Ilespugna 1-0 l’Arena Garibaldi dinei sedicesimi di finale della2024/2025 e si guadagna la sfida contro l’Atalanta: decide la contesa una gol di Raffaele Celia. La formazione ospite parte subito forte, insidiando la porta di Nicolas già dopo soli cinque minuti con un calcio d’angolo smanacciato dal portiere nerazzurro. Al 20? sono ancora gli uomini guidati da Michele Mignani a farsi vedere in zona d’attacco con un tiro a giro di Antonucci, che non inquadra lo specchio. Tre minuti più tardi mister Filippo Inzaghi è costretto ad effettuare la sua prima sostituzione, mandando in campo Abildgaard al posto dell’infortunato Mlakar. Intorno alla mezz’ora anche i padroni di casa riescono a costruire un’azione pericolosa con una conclusione al volo di Angori, che va vicino al gol del vantaggio.