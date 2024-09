Parte il nuovo corso di formazione per operatori termoidraulici alla Scuola edile di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – È ufficialmente iniziato ilperpresso ladi, un progetto formativo che punta a creare nuove figure professionali pronte a entrare nel mondo del lavoro, in un settore in continua espansione. A dare il benvenuto aicipanti è stato Andrea Bigazzi, direttore della, che ha sottolineato l’importanza di percorsi formativi pratici e orientati al lavoro, in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Il, denominato SPID 4 –per Idraulici, ha una durata triennale ed è strutturato in modo da fornire agli studenti una preparazione completa, combinando teoria, laboratori e stage pratici in azienda. Nel primo anno, gli allievi seguiranno un programma di 990 ore, suddiviso tra materie di base e professionali, con lezioni sia teoriche che di laboratorio.