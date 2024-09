Orrore a Roma | trovato un uomo impiccato nel parco della Caffarella È giallo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Macabra scoperta questa mattina nel, a, dove è stato riil corpo senza vita di una una delle strutture metalliche dell’area fitness. A fare l’agghiacciante scoperta sono stati alcuni passanti impegnati in attività sportive che, trovandosi di fronte la scena, hanno subito allertato le autorità. “Ci stavamo allenando quando abbiamo visto la corda legata alla barra di metallo. Ci siamo avvicinati, ma era già troppo tardi“, ha raccontato uno dei presenti, ancora visibilmente – e comprensibilmente – sotto shock. Vediamo, nel dettaglio, cosa è accaduto., il mistero dell’nelL’, apparentemente di mezza età, non è ancora stato identificato. Non sono stati trovati documenti sul corpo né nelle vicinanze, il che complica le operazioni di riconoscimento da parte delle forze dell’ordine.